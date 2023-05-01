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Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Okan Erdoğan'ın kendi sahasından uzun pasında ceza yayı yakınında Eduart Rroca topu kafa ile indirdi. Ceza sahası içi solunda topu alan Emeka Eze'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

16. dakikada orta sahadan Jorman Campuzano'nun uzun pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Borja Sainz, Demeaco Duhaney'i geçmeye çalışırken meşin yuvarlak Duhaney'in eline çarptı. Maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltıda topun başına geçen Riad Bajic'in vuruşunda kaleci David Jensen sağına gelen meşin yuvarlağı çeldi. Seken topa sol çaprazdan Borja Sainz'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Süleyman Özay xx

İstanbulspor: David Jensen xx, Demeaco Duhaney xx, Okan Erdoğan xx, Simon Deli xx, Ali Yaşar xx, Mahamadou Ba xx, Onur Ergün xx, Jason Lokilo xx, Eduart Rroca xx, Valon Ethemi xx, Emeka Eze xx

Yedekler: Alp Arda, Jetmir Topalli, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Kerem Şen, Adi Mehremic, Muammer Sarıkaya, Florian Loshaj, Sindrit Guri, Oğuzhan Berber

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Giresunspor: Ferhat Kaplan xx, Hayrullah Bilazer xx, Ramon Arias xx, Kadir Seven xx, Alper Uludağ xx, Görkem Sağlam xx, Jorman Campuzano xx Robert Mejia xx, Serginho xx, Borja Sainz xx, Riad Bajic xx

Yedekler: Onurcan Piri, Faruk Can Genç, Arda Kılıç, Şahin Dik, Talha Ülvan, Murat Cem Akpınar, Rahmetullah Berişbek, Doğan Can Davas, Kuwas, Mert Han Kurt

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Emeka Eze (dk. 10) (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mete Kalkavan İstanbulspor Giresunspor Spor Haberler

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