Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 4 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında DG Sivasspor, Trabzonspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında DG Sivasspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Müsabaka D.G. Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Charisis'in ceza yayına doğru pasında Saiz'in sert şutunda top sol direğe yakın bir noktadan ağlarla buluştu. 3-1
71. dakikada Saiz'in pasıyla ceza sahası içerisinde topa hakim olan Gradel'in şutu üstten az farkla dışarı çıktı.
90+2.dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içerisindeki Medina topu filelere gönderdi. 4-1
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, Kamil Çetin xxx, Deniz Caner Özaral xxx
DG Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Appindangoye xx, Goutas xx, Murat xx, Ziya xxx, Hakan xxx (Ulvestad dk. 72 xx), Erdoğan xxx (N'jie dk. 84 ?), Charisis xx (Robin dk. 88 ?), Saiz xxx (Cofie dk. 84 ?), Gradel xxx, Yatabare xxx( Medina dk. 89 xx)
Yedekler: Muammer, Camara, Emre, Musa, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Trabzonspor: Uğurcan x, Bartra xx, Hüseyin xx, Larsen xx, Eren xx, Doğucan xx (Umut dk. 65 xx), Siopis xx, Markovic xx (Naci dk. 65 xx), Yusuf x (Denswil dk. 29 x), Bardhi xx (Lahtimi dk. 80 ?), Gomez xx (Hamsik dk. 46 x)
Yedekler: Muhammet, Kağan, Taha, Arif
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Saiz (dk. 27 pen. ve 58), Erdoğan (dk. 37), Medina (dk. 90+2) (DG Sivasspor), Markovic (dk. 11) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Larsen (dk. 22) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Erdal (Sivasspor), Denswil (Trabzonspor) - SİVAS