Spor Toto Muaythai Süper Lig Final Müsabakaları Adana'da Yapılacak
Spor Toto Muaythai Süper Lig'in 6. ayak final müsabakaları yarın Adana'da gerçekleştirilecek. Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu yetkilileri, organizasyona katılan sporculara başarılar diledi ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcuları kutladı.

Spor Toto Muaythai Süper Lig 6. ayak final müsabakaları, yarın Adana'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız, müsabakalar öncesi bir otelde düzenlenen basın toplantısında, son 3-4 yıldır çok iyi organizasyonlar düzenlediklerini söyledi.

Organizasyonlarda ciddi hazırlık aşamaları olduğunu belirten Yıldız, "Bu organizasyona katılan sporcularımıza, antrenörlerimize ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Yarışacak tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Spor Toto Muaythai Süper Lig ve Profesyonel Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Şahade de yılın son final ayağının yapılacağını anımsattı.

Federasyon olarak her geçen yıl çıtayı yükselttiklerini ifade eden Şahade, sakatlıksız bir final geçmesini dileyerek, şampiyonluğa ulaşacak sporculara Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Konuşmaların ardından organizasyona ringe çıkacak 16 sporcu yüz yüze gelerek poz verdi.

16 sporcu ringe çıkacak

Spor Toto Muaythai Süper Lig'inin 6. ayağında 8 final müsabakası yapılacak.

Şampiyon sporcular, 17-25 Kasım'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek ???????Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
