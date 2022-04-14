Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyon Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 32. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: Onur Özütoprak

17.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu

20.30 İstanbulspor-Bursaspor: Burak Pakkan

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor: Eren Özyemişcioğlu

16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu

16.00 Altınordu-Manisa FK: Mehmet Türkmen

20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ömer Faruk Turtay

17 Nisan Pazar:

16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor: Turgut Doman

20.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor: Adem Cinek