Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu
- Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyon Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 32. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: Onur Özütoprak
17.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu
20.30 İstanbulspor-Bursaspor: Burak Pakkan
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor: Eren Özyemişcioğlu
16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu
16.00 Altınordu-Manisa FK: Mehmet Türkmen
20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ömer Faruk Turtay
17 Nisan Pazar:
16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor: Turgut Doman
20.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor: Adem Cinek