Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 Tuzlaspor: 2 Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Tuzlaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Tuzlaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçtan dakikalar 39. dakikada orta sahanın önünden Muhammed Demirci'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen ortada İbrahim Has'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Übeyd'de kaldı. 53. dakikada ceza sahasının hemen önünde Muhammed Demirci'nin serbest vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı. 71. dakikada Mehmet Coşkun'un sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Yahaya'nın şutu ağlara gitti. 0-1 88. dakikada Grechyshkin'in ceza sahasına ortasında Gökhan Gül kafayla topu filelere yolladı. 1-1 90+6. dakikada Yahaya'nın ortasında ceza sahası içinde Adeniyi kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2 Stat: Eryaman Hakemler: Ömer Faruk Turtay x, Sezgin Çınar xx, Emrah Ünal xx Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Musa Şahindere xx, Mert Kula xx, Gökhan Gül x, Metehan Mert xx, Ahmet Tuzcu x (Abdullah Şahindere dk. 90 '), Serdarcan Eralp xx, Grechyshkin xx, Aksel Aktaş xx (Bieliaiev dk. 81 ' ), Barış Alıcı xx, İlker Karakaş x (Gökhan Altıparmak dk. 62 x) Yedekler: Atalay Gökçe, Ataberk Gök, Seyit Ali Kahya, Baran Başyiğit, Kağan Özkan, Hüseyincan Kırıkcı, Mert Kabasakal Teknik Direktör: Metin Diyadin Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Mehmet Coşkun xx (İsmail Konuk dk. 84 ?), İbrahim Has xx (Nzuzi Mata dk. 90 ?), Gökhan Akkan xx, Mustafa Can x (Ogün Bayrak dk. 15 xx), Savic xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 46 x), Bünyamin Yürür xx, Cisse x, Muhammed Demirci xx (Erol Can Akdağ dk. 84 ?), Yahaya xx, Adeniyi xx Yedekler: Angeler, İsmail Konuk, Rotman, Erdinç Altıntaş, Emirhan Tak, Kerem Korkmaz Teknik Direktör: Eren Şafak Goller: Yahaya (dk. 70), Adeniyi (dk. 90+6) (Tuzlaspor), Gökhan Gül (dk. 88) (Gençlerbirliği) Kırmızı kart: Metehan Mert (dk. 51) (Gençlerbirliği) Sarı Kartlar: Grechyshkin (Gençlerbirliği), Yahaya, Cisse (Tuzlaspor) - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gençlerbirliği İbrahim Has Spor Haberler

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