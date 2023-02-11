SPOR İrfan Can Kahveci'den minik depremzedeye cevap

İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, minik depremzede cevap verdi. İrfan Can, En büyük, en güçlü sen ve orada mücadele edenlersiniz. En yakın zamanda beraber olacağız dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında enkazdan çıkarılan minik Fenerbahçe taraftaarı, İrfan Can Kahvice'ye mesaj görderdi. Sarı-lacivertli takımda en sevdiği futbolcunun İrfan Can Kahveci olduğunu söyleyen minik depremzede, videoda En büyük İrfan Can Kahveci, en büyük Fenerbahçe dedi.

Paylaşılan videoya yanıt veren İrfan Can Kahveci şu ifadeleri kullandı Selamını aldım kardeşim, çok teşekkür ederim. En büyük, en güçlü sen ve orada mücadele edenlersiniz. En yakın zamanda beraber olacağız ifadelerini kullandı.