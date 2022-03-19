Abramovich herkesi ters köşeye yatırdı! Chelsea'yi satıp Süper Lig'den takım alıyor - Haberler

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Abramovich herkesi ters köşeye yatırdı! Chelsea'yi satıp Süper Lig'den takım alıyor

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Chelsea'yi elinden çıkarmak zorunda olan Rus milyarder Roman Abramovich, yatırımını Türkiye'ye yapıyor. Türkiye'yi güvenli liman olarak gören Rus milyarderin, Göztepe'ye talip olduğu iddia edildi.

AB, ABD ve İngiltere'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde yaptırımlara maruz kalan Roman Abramovich için İngiliz ve İspanyol basınında çok ilginç iddialar ortaya atılıyor. Ünlü milyarderin bu süreçte iki kez Türkiye'yi ziyaret etmesi bomba haberlerin de ortaya atılmasına neden oldu.

Spor dünyasında yer yerinden oynadı! Abramovich, Chelsea'yi satıp Süper Lig'den takım alıyor

İngiliz basını Rus oligarka ait iki mega yatın Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Karadağ'da bulunan Solaris isimli yatla, Cezayir açıklarında bulunan Edipse isimli yatın İstanbul Boğazı'ndan geçerek Rusya'ya yol alacakları belirtildi.

Spor dünyasında yer yerinden oynadı! Abramovich, Chelsea'yi satıp Süper Lig'den takım alıyor

Akşam'ın İngiliz ve İspanyol basınından aktardığı haberde şu önemli ayrıntılara yer verildi: "Ünlü Rus işadamı Roman Abramovich de Türkiye'de daha kalıcı işler yapmak için bir futbol takımı satın almayı planlıyor. Roman Abramovich'in 2003teki Chelsea gibi 1950'lerden beri lig şampiyonluğu kazanmamış olan Göztepe Spor Kulübü için teklif verebileceği tahmin ediliyor. Abramovich, Chelsea'nin satışından sonra bu konudaki planlarını yürürlüğe koyacak.

Spor dünyasında yer yerinden oynadı! Abramovich, Chelsea'yi satıp Süper Lig'den takım alıyor

Chelsea için teklif verme süresi dün gece sona erdi. Kulübün satışını üstlenen ABDli Raine Group, çok sayıda teklif bulunduğunu ve bunların sayısını 4'ü düşürmeyi planladığını söyledi. İngiliz basını, Müslüman karşıtı görüşleriyle bilinen Ricketts Ailesinin satış için ön plana çıktığını da vurguladı.

Spor dünyasında yer yerinden oynadı! Abramovich, Chelsea'yi satıp Süper Lig'den takım alıyor

Rus milyarder Roman Abramovich'in 2001 ve 2016 yıllan arasında ABD şirketlerine gizlice en az 1,3 milyar dolar yatırım yaptığı iddia edildi. Söz konusu şirketlerin kurumsal yapılarında sürekli değişiklik yaparak, bu durumu gizledikleri de öne sürüldü.

Portekiz basını Abramovich'in, Portekiz'e seyahat etmesi konusunda bir kısıtlama olmadığını duyurdu. Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz'in Rus oligark Abramovich'e karşı AB düzeyinde kararlaştırılan tüm yaptırımları uygulayacağını ancak vatandaş olduğu için ülkeye girişini yasaklayamayacağını söyledi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Roman Abramovich, Vladimir Putin, Ukrayna, Chelsea, Spor, Haberler

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