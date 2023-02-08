Enkaz altında kalan antrenör Mustafa Abak ve eşinden acı haber! Minik oğulları mucizevi şekilde hayata tutundu

Türkiye Futbol Federasyonu; Şanlıurfa Gençlikspor'un antrenörü ve TÜFAD Şanlıurfa 2. Başkanı olan Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'ın depremde hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan deprem sonucu hayatını kaybeden Abak çiftinin oğlu 6 yaşındaki Ahmet Ayaz Abak, Yenişehir Mahallesinde, enkaz altından 48 saat sonra mucizevi bir şekilde kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde binlerce vatandaşımızı kaybederken, spor dünyası da ağır kayıplar veriyor. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF, Şanlıurfa Gençlikspor'un antrenörü, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Şanlıurfa 2. Başkanı Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'ın depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3. Ligi kulüplerinden Şanlıurfa Gençlik Spor'un antrenörü, TÜFAD Şanlıurfa 2. Başkanı Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'a Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Şanlıurfa Gençlik Spor camiası ile TÜFAD ailesine başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

6 YAŞINDAKİ OĞLU 48 SAAT SONRA KURTARILDI

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesinde de yıkılan İbrahim Şelli Apartmanı enkazından da sevindirici bir haber geldi. Deprem sonucu hayatını kaybeden Mustafa Abak'ın oğlu 6 yaşındaki Ahmet Ayaz Abak, Yenişehir Mahallesinde, enkaz altından 48 saat sonra mucizevi bir şekilde kurtarıldı.