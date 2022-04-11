Spor camiası bu fotoğrafla çalkalanıyor! Güvenliğin, sahaya giren yarı çıplak kadına hareketi tepki topladı - Haberler

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Spor camiası bu fotoğrafla çalkalanıyor! Güvenliğin, sahaya giren yarı çıplak kadına hareketi tepki topladı

Haberler.com - Spor
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Javon Johanson isimli kadın cumartesi günü oynanan ragbi mücadelesinde yarı çıplak soyunarak sahaya atladı. Bu sırada kadını dışarı çıkarmak için gelen güvenlik görevlilerinden birinin sert şekilde kadının üzerine atlaması, tepkilere neden oldu.

Avustralya Profesyonel Ragbi ligi takımlarından Gold Coast Titanları ile Parramatta Eels arasındaki mücadeleye, Javon Johanson isimli sosyal medya fenomeni kadının yaptıkları damga vurdu.

BİR ANDA SAHAYA DALDI

Tribünlerde mücadeleyi takip eden Johanson, ilerleyen dakikalarda bir anda sahaya atlayarak mücadelenin yarıda kalmasına neden oldu. Genç kadın bir süre saha içerisinde koşturdu.

Spor camiası bu fotoğrafla çalkalanıyor! Güvenliğin, sahaya giren yarı çıplak kadına hareketi tepki topladı

GÜVENLİKTEN SERT MÜDAHALE

Bu sırada olaya müdahale eden güvenlik görevlilerinden biri ise yarı çıplak kadını, bir ragbi oyunundaymış gibi yere serdi. Güvenliğin, kadına yönelik sert tutumu, sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

İşte o anlar:

Spor camiası bu fotoğrafla çalkalanıyor! Güvenliğin, sahaya giren yarı çıplak kadına hareketi tepki topladı

Spor camiası bu fotoğrafla çalkalanıyor! Güvenliğin, sahaya giren yarı çıplak kadına hareketi tepki topladı

Haberler.com - Spor

Ragbi, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Yusuf Ayan:

Kadın erkek eşittir.

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