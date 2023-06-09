Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Quaresma'ya 'Rabona'nın tarihsel gelişimini anlattı

Şampiyonlar Ligi finali öncesi düzenlenen efsaneler turnuvasına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Bak, Quaresma'ya 2018'de paylaştığı 'Rabona' gönderisini gösterdi.