Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Quaresma'ya 'Rabona'nın tarihsel gelişimini anlattı
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Şampiyonlar Ligi finali öncesi düzenlenen efsaneler turnuvasına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Bak, Quaresma'ya 2018'de paylaştığı 'Rabona' gönderisini gösterdi.
İstanbul'da oynanacak Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi finali öncesinde efsane futbolcular arasında bir turnuva düzenlendi. Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma da turnuvada maç yapanlar arasındaydı.
RABONA PAYLAŞIMINI GÖSTERDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2018'de kendisinin ve Ricardo Quaresma'nın yer aldığı "Rabona'nın tarihsel gelişimi" başlıklı gönderisini gösterdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de ikilinin keyifli diyaloğuna katıldı.
"TARİHSEL GELİŞİMİNİ HATIRLATTIM"
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bugün Quaresma ile çektirdiği kareyi paylaşıp "Q7'ye rabonanın tarihsel gelişimini hatırlattım" notunu düştü.