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Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Quaresma'ya 'Rabona'nın tarihsel gelişimini anlattı

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi finali öncesi düzenlenen efsaneler turnuvasına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Bak, Quaresma'ya 2018'de paylaştığı 'Rabona' gönderisini gösterdi.

İstanbul'da oynanacak Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi finali öncesinde efsane futbolcular arasında bir turnuva düzenlendi. Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma da turnuvada maç yapanlar arasındaydı.

RABONA PAYLAŞIMINI GÖSTERDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2018'de kendisinin ve Ricardo Quaresma'nın yer aldığı "Rabona'nın tarihsel gelişimi" başlıklı gönderisini gösterdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de ikilinin keyifli diyaloğuna katıldı.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Quaresma'ya 'Rabona'nın tarihsel gelişimini anlattı

"TARİHSEL GELİŞİMİNİ HATIRLATTIM"

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bugün Quaresma ile çektirdiği kareyi paylaşıp "Q7'ye rabonanın tarihsel gelişimini hatırlattım" notunu düştü.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Quaresma'ya 'Rabona'nın tarihsel gelişimini anlattı

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Quaresma'ya 'Rabona'nın tarihsel gelişimini anlattı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Spor Haberler

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