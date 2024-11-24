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Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye

Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye
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Sivas'ta yoğun kar yağışı altında oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor-Kasımpaşa karşılaşmasında ilginç bir olay yaşandı. Yayıncı kuruluş spikeri Ali Okancı, 15. dakikada saha kapanan saha çizgilerinin temizlenmesi için oyunun durduğu anlarda müsabakanın hakemine sıra dışı bir tavsiyede bulundu. Okancı, "Böyle havalarda da bir çay molası verilse fena olmaz. Oyuncular, hocalar ısınmış olur en azından" dedi.

Kar yağışının etkili olduğu illerin başında gelen Sivas'ta oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor- Kasımpaşa maçında yayıncı kuruluş spikeri Ali Okancı'dan müsabaka esnasında ilginç bir tavsiye geldi.

18 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

13.30'da başlaması gereken karşılaşmada ilk düdük yoğun kar yağışı nedeniyle 13.48'de çaldı. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan, saha zeminini kaplayan karın temizlenmesini isterken, bu işlemin tamamlanması ve saha çizgilerinin yeniden çizilmesinin ardından maç başladı. Kar yağışı, maç boyunca da etkisini sürdürdü.

Spikerden maç sırasında hakeme sıra dışı tavsiye

15. DAKİKADA SAHA ÇİZGİLERİ KAPANDI

Mücadelenin 15. dakikasında, saha çizgilerinin kar nedeniyle yeniden kapanması üzerine hakem Pakkan, görevlilerden çizgileri temizlemelerini istedi. Yaklaşık 2 dakika süren temizleme işleminin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Spikerden maç sırasında hakeme sıra dışı tavsiye

SPİKERDEN ÇAY MOLASI TAVSİYESİ

Saha temizleme işleminin yapıldığı bu dakikalarda spiker Ali Okancı, "Sıcak havalarda hakemler devre ortalarında su molası veriyor değerli izleyiciler. Böyle havalarda da bir çay molası verilse fena olmaz. Oyuncular, hocalar ısınmış olur en azından." ifadelerini kullandı. Ali Okancı'nın bu sıra dışı önerisi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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