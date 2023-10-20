UEFA'nın sitesinde oylandı! Haftanın golü Yunus Akgün'den
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Milli futbolcu Yunus Akgün, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynanan maçta attığı gol ile haftanın en iyi golünü attı. Akgün'ün golü, UEFA'nın resmi internet sitesinde yapılan oylamada İsviçre'den Shaqiri, Ukrayna'dan Mudryk ve Sırbistan'dan Mitrovic'i geride bırakarak haftanın golü seçildi.
A Milli Futbol Takımı'n yıldızı Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, EURO 2024 Elemeleri'nde haftanın golü seçildi.
HAFTANIN GOLÜ SEÇİLDİ
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Yunus Akgün'ün attığı gol, 7. haftanın en iyi golü seçildi.
EN FAZLA OYU ALDI
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan oylamada en fazla oyu alan Yunus, İsviçre'den Shaqiri, Ukrayna'dan Mudryk ve Sırbistan'dan Mitrovic'in önüde yer aldı.
Golü hatırlayalım;