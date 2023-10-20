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UEFA'nın sitesinde oylandı! Haftanın golü Yunus Akgün'den

Milli futbolcu Yunus Akgün, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynanan maçta attığı gol ile haftanın en iyi golünü attı. Akgün'ün golü, UEFA'nın resmi internet sitesinde yapılan oylamada İsviçre'den Shaqiri, Ukrayna'dan Mudryk ve Sırbistan'dan Mitrovic'i geride bırakarak haftanın golü seçildi.