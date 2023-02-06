Ezeli rakipler tek yürek oldu! Deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlattılar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili vururken Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon spor'dan depremden etkilenen ve enkaz altında kalan vatandaşlarımız için sosyal medyadan yardım çağrısı geldi.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü olarak merkezi Kahramanmaraş olan ve tüm ülkemizi etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz. AFAD iş birliğinde resmi derneklerimiz, spor okullarımız ve taraftar grubumuz vasıtasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu ve Taçspor Tesisleri'nde toplanacak yardımlar ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise, "Ülkemizin yanındayız. Kulübümüz, deprem için çalışmalara başladı. Türkiye'nin en büyük 'Sivil Toplum Kuruluşu' olarak bugüne kadar ülkesinin, vatandaşının yanında olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün yaşanan milli felaket karşısında en faydalı adımı atmak için çalışmalara ivedilikle başladık. Yapılacak görüşmeler neticesinde belirleyeceğimiz eylem planıyla afet bölgelerindeki vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtiyoruz." denildi.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan çağrıda da, "Kulübümüz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere yardım kampanyası düzenleyecektir." ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Bordo-mavili kulüpten açıklamada, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yardımlarınızı bekliyoruz." denildi.