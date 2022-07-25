Sosyal medya sabahtan beri çalkalanıyordu! Arda Turan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına tepki gösterdi - Haberler

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Sosyal medya sabahtan beri çalkalanıyordu! Arda Turan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına tepki gösterdi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Galatasaray ile sözleşmesi biten ve henüz bir takıma imza atmayan Arda Turan, sosyal medyadan hakkında çıkan Orhan Veli Kanık'a Orhan Veli Gencebay dediği şeklindeki paylaşımlara isyan etti. "Ben nerede öyle bir ifade kullanmışım? Gören, Duyan?" ifadelerini kullanırken "Edebiyatla ilgilenin. Edebiyat, yalan atmaktan uzaklaştırır. Edepli olmakla da yakından ilgilidir çünkü." dedi.

Şu anda boşta olan ve yeni sezon için herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan Arda Turan, sosyal medyada kendisi ağzından yazılmış uydurma bir demece tepki gösterdi.

Sosyal medya sabahtan beri çalkalanıyordu! Arda Turan, 'Orhan Veli Gencebay' paylaşımlarına tepki gösterdi

Sosyal medya sabahtan beri çalkalanıyordu! Arda Turan, 'Orhan Veli Gencebay' paylaşımlarına tepki gösterdi

Sosyal medya sabahtan beri çalkalanıyordu! Arda Turan, 'Orhan Veli Gencebay' paylaşımlarına tepki gösterdi

Sosyal medya sabahtan beri çalkalanıyordu! Arda Turan, 'Orhan Veli Gencebay' paylaşımlarına tepki gösterdi

"BEN NEREDE ÖYLE BİR İFADE KULLANMIŞIM?"

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Veli Kanık'a Orhan Veli Gencebay dediği iddia edilen Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana atfedilen 'Orhan Veli Gencebay' ifadesi, sanıyorum ki 'Sait Faik Abasıyanık Kitabı' şeklindeki o yaygın espriden ilhamla uydurulmuş olsa gerek. Uyduranlara sormalı: Ben nerede öyle bir ifade kullanmışım? Gören, duyan?" dedi.

Sosyal medya sabahtan beri yıkılıyordu! Arda Turan, 'Orhan Veli Gencebay' paylaşımlarına tepki gösterdi

"KEŞKE HALEN ARAMIZDA YAŞASALARDI"

Deneyimli futbolcu paylaşımında ayrıca, "Yeri gelmişken de söylemeli: Edebiyatla ilgilenin; edebiyat, yalan atmaktan uzaklaştırır. Edepli olmakla da yakından ilgilidir çünkü. Sait Faik Abasıyanık ya da Orhan Veli Kanık gibi güzel adamlar özleniyor bu yüzden. Keşke halen aramızda yaşasaydılar; piyasa, yalan yazanlara ve yalanlara hemen kananlara kalmazdı." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Orhan Veli Kanık Sosyal Medya Arda Turan Twitter Spor Haberler

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