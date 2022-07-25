Sosyal medya fenomeni çıplak fotoğraflarını satarak zengin oldu, şimdi futbol kulübü sahibi oluyor
Haberler.com - Spor
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Yetişkin içerik platformunda çıplak fotoğraflarını satarak 5 milyon dolar birikim sağlayan sosyal medya fenomeni model Daniella Chavez, futbol kulübü satın alıyor. Chavez, para biriktirmeye devam edip, Şili'de mücadele eden O'Higgins FC'yi satın almak istediğini ifade etti.
Sosyal medya fenomeni model Daniella Chavez, Şili ekibi O'Higgins FC'nin yeni sahibi olmak için harekete geçti.
5 MİLYON DOLAR KAZANDI
Yetişkinler için içerikler üreten ve bu platformlarda çıplak fotoğraflarını satan model, hayali olan futbol kulübünü satın alacağını ifade etti. Chavez şu ana kadar 5 milyon dolar kazandığını açıkladı.
ŞİLİ'DE KULÜP SATIN ALACAK
Çıplak fotoğraf ve videolarını satmaya devam edeceğini belirten Daniella Chavez, yeterli birikime ulaştıktan sonra Şili ekibi O'Higgins FC'yi satın alacağını belirtti.
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