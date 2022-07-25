Sosyal medya fenomeni çıplak fotoğraflarını satarak zengin oldu, şimdi futbol kulübü sahibi oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sosyal medya fenomeni çıplak fotoğraflarını satarak zengin oldu, şimdi futbol kulübü sahibi oluyor

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Yetişkin içerik platformunda çıplak fotoğraflarını satarak 5 milyon dolar birikim sağlayan sosyal medya fenomeni model Daniella Chavez, futbol kulübü satın alıyor. Chavez, para biriktirmeye devam edip, Şili'de mücadele eden O'Higgins FC'yi satın almak istediğini ifade etti.

Sosyal medya fenomeni model Daniella Chavez, Şili ekibi O'Higgins FC'nin yeni sahibi olmak için harekete geçti.

5 MİLYON DOLAR KAZANDI

Yetişkinler için içerikler üreten ve bu platformlarda çıplak fotoğraflarını satan model, hayali olan futbol kulübünü satın alacağını ifade etti. Chavez şu ana kadar 5 milyon dolar kazandığını açıkladı.

Sosyal medya fenomeni çıplak fotoğraflarını satarak zengin oldu, şimdi futbol kulübü sahibi oluyor

ŞİLİ'DE KULÜP SATIN ALACAK

Çıplak fotoğraf ve videolarını satmaya devam edeceğini belirten Daniella Chavez, yeterli birikime ulaştıktan sonra Şili ekibi O'Higgins FC'yi satın alacağını belirtti.

Sosyal medya fenomeni çıplak fotoğraflarını satarak zengin oldu, şimdi futbol kulübü sahibi oluyor

Sosyal medya fenomeni çıplak fotoğraflarını satarak zengin oldu, şimdi futbol kulübü sahibi oluyor

Haberler.com - Spor

Futbol Şili Cinsellik Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title