Sosyal medya alev aldı! Icardi'ye ünlü popçu Simge Sağın'dan kalpli cevap
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Galatasaray taraftarının Simge Sağın'ın şarkısı 'Aşkın Olayım' ile tribünlere çağırdığı Mauro Icardi, ünlü sanatçıyı etiketleyip sosyal medya hesabından bu parçayı paylaştı. Yıldız futbolcuyla takipleşmeye başlayan Simge Sağın, kalp emojisiyle cevap verdi.
Sarı-Kırmızılı taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'ye ithaf edilen 'Aşkın Olayım' şarkısı izlenme rekorları kırıyor. Tribünlerde dillerden düşmeyen bu parça, Mauro Icardi ile özdeşleşti.
Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından şarkıyı seslendiren ünlü sanatçı Simge Sağın'ı etiketleyip paylaşım yaptı. Simge'den jet hızıyla cevap geldi.
Ünlü sanatçı, Mauro Icardi'nin paylaşımını alıntılayıp kalp emojisiyle kendi hikayesine ekledi. Ardından ikili takipleşmeye başladı.
İkilinin yaptığı paylaşımlar sosyal medya gündeminde zirveye oturdu. Beşiktaş'ı tutan Simge Sağın, Galatasaraylı taraftarların gözdesi oldu.