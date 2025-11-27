Haberler

Sonunda rakibini konuştu! Tedesco'dan Galatasaray maçı için iddialı mesaj

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, takımının zorlu bir rakip olduğunu ve kolay maç kaybetmediğini belirtti. Tedesco, Galatasaray ile oynanacak derbi maçın önemini vurgulayarak, "1 saat sonra sadece Galatasaray maçını düşüneceğim. Bu maçın önemini biliyorum. Derbilerde bahaneye yer yoktur. İştahlı, hazır ve taze olacağız." dedi.

  • Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisine yüzde yüz hazırlanacaklarını ve bu maçta bahaneye yer olmadığını belirtti.
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.
  • Tedesco, takımın Ferencvaros maçında eksik oyunculara rağmen iyi performans sergilediğini ve galibiyete yakın olduğunu ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'BAHANEYE YER YOKTUR'

Ferencvaros maçının bitiminden 1 saat sonra derbiye odaklandığını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Derbinin Fenerbahçe için, Fenerbahçe ailemiz için, taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bir sonraki maça kadar 2-3 günümüz var. Derbi olunca hazırlanmak için bunun bir farkı yok çünkü bu tür maçlarda bahaneye yer yoktur. O maçta da çok iştahlı, hazır ve taze olacağız." ifadelerini kullandı.

Savunmada ilk 11'de sahaya sürdüğü Yiğit Efe Demir adına çok mutlu olduğunun altını çizen Tedesco, "Sezon boyunca sıfır dakika oynayıp böylesine bir rakibe karşı oynamak kolay değil. Kendisiyle gurur duyuyorum. Bütün takımla da normalden daha fazla gurur duyuyorum. Zor bir rakibe karşı, eksiklerimizle oynadık. Yiğit Efe 90 dakikayı tamamlayamadı. Maça giren isimler öz güvenli şekilde oyuna dahil oldular. Galibiyete de yakındık. Takımımın gösterdiği performanstan son derece mutluyum." açıklamasını yaptı.

'HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK'

Ferencvaros'un golünü kaydeden Varga'yı oyun içinde iyi savunduklarının da altını çizen Tedesco, şöyle konuştu: "Normalden daha fazla ikili mücadele kazandık. Harika bir iş çıkardık. Oyuncularım dediğim her şeyi yaptılar. Onlara 'Varga'yla girdiğiniz ikili mücadelelerde kazanamayacağınızı düşünüyorsanız geri çekilin.' demiştim. Yediğimiz golde ise iyi bir orta geldi ve iyi bir kafa vuruşu yaptı. Dün de belirttiğim gibi bazı pozisyonları savunmak zordur."

'ASLA İNANCIMIZI KAYBETMEDİK'

Ferencvaros önünde takımdaki eksikliklerin etkisini gösterdiğini ancak bu durumu iyi şekilde telafi ettiklerini söyleyen Tedesco, bahane sunmadıklarını vurguladı.

Bazı bariz durumların ortada olduğunu da dile getiren Tedesco, "Fred, İsmail, Jayden gibi isimlerin yokluğu gibi durumlar barizdir. Kadromuzdaki bütün oyunculara güveniyoruz. Ben ve ekibim en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. Bu maçta Edson 8, Semedo 6 numara pozisyonuna geçti. Takım içinde güzel bir enerji ve birliktelik var. Zaman zaman acı çekebiliriz ama kolay olmuyor. Bize karşı oynamak kolay değil, bizi yenmek kolay değil. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Takımımın gösterdiği performanstan dolayı mutluyum. Avrupa her zaman zordur. Zagreb'te kaybetmiştik, bugün 1-1 berabere kaldık. Bugünkü maçı ve Plzen maçını kazanabilirdik. Eğer kazansaydık 4 puan daha fazlamız olurdu. Ama futbol bu ve bu gibi durumlar olabiliyor." açıklamasını yaptı.

'PERFORMANSINDAN DOLAYI ISLIKLAMADILAR

Youssef En-Nesyri'nin oyundan çıkarken ıslıklanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Tedesco, şunları söyledi: "Bence onu performansından dolayı ıslıklamadılar. 1 gol kaçırmıştı oyundan çıkmadan önce. Futbol duygu oyunudur. Kendisi son maçta oynamamıştı çünkü milli takımdan dönmüştü. Son maçlarda sonradan girdiğinde her zaman iyi performans sergiledi. Oyun temposunun iyi olduğunu düşünüyorum. Onun yaptığı baskı ve arkaya koşular çok önemli. Elimizdeki üç forvetin özelliklerine bakınca Talisca sahte forvet gibi, Jhon pivot santrfor, En-Nesyri de koşucu bir oyuncu. Gösterdiği performanstan dolayı da mutluyum. Bu şekilde devam edecek."

Ferencvaros karşısında galibiyeti kaçırdıklarını da vurgulayan Tedesco, "Kazanmak istiyorduk. Önemli olan şey pozitif reaksiyon göstermek. Bugün 1-0 geriye düştükten sonra bunu yaptık. Değişikliklerin ardından fiziksel olarak daha da güçlü hale geldiler. Asla inancımızı kaybetmedik. Bugün galibiyete daha yakın olan tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Böyle bir maçı tecrübe etmek güzel bir duyguydu." diyerek sözlerini tamamladı.

GALATASARAY DERBİSİ İÇİN MESAJ

Galatasaray derbisi ile ilgili konuşan Tedesco, "Çok önemli bir maç. Hem bizler hem ailelerimiz hem taraftarlar için. Derbiye yüzde yüzümüz ile hazırlanacağız. Bazı oyuncularımız geri dönecekler. Rakibe göre hazırlanmak için daha az vaktimiz olacak ama o maça hazır ve taze bir şekilde çıkacağız." sözlerini sarf etti.

"SADECE GALATASARAY'I DÜŞÜNECEĞİM"

Derbi ile ilgili açıklamalarına devam eden Tedesco, "1 saat sonra sadece Galatasaray maçını düşüneceğim. Bu maçın önemini biliyorum. Derbilerde bahaneye yer yoktur. İştahlı, hazır ve taze olacağız." dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıElmas Fatma:

Doğru bir rehberiniz yoksa hisse senetlerine körü körüne yatırım yapmayın. Kendi başıma işlem yapmaya çalışırken çok para kaybettim, ancak Analist NelsonFY'nin devreye girmesinden bu yana büyük kârlar elde ediyorum. Platformu ve stratejisiyle 305.000 doların üzerinde kazandım. @Nildatrading adresinden Telegram'da her zaman rehberlik etmeye hazır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeremoni:

Yasin kolun atandığını öğrenince bayram etmişlerdir bu iddiaların geldiği cesaret hakem kaynaklı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7bfbk98qpc:

yenilince ne bahane bulacaksınız merak ediyorum menerim de menerim

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPikachu hd:

Erkan Aslan senin heralde bu çenene bir yrrk darbesi almıssın merak etme şifasını en yakın zamanda ellerimizden bulacaksın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Bu Gariban ithal Köksal Babacik Horrizda Erken ötmeye Baslamis Sonu Digerleri Gibi KARRIKÖY GOOOHPAAA FENEVRASYON CHOBANI FOOHISEH FENEVEASYONLU YENEKHANEDE SHAAAAK YALLLLAAAAH SIRADAKI GELSIN ASLAN MASKELI KARABOGA ÜCÜNCÜ AYAGINI BIRAKMIS SERT FENEVRASYON FOOHISEEEH REZZIL BAHCELI IBIIIBELERE SHAAAAKLAMAK ICIN SABIRSSIZCA BEKLIYO

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
