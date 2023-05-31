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Sonunda fark edildi! Sacha Boey'e Fransa'da milli davet

Spor Haberleri

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edildi. Daha önce Kamerun'dan davet alan Boey, beklediği müjdeye kavuştu.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Sacha Boey ortaya koyduğu performansla parmak ısırttı. Bu sezon 30 lig maçında 1 gol atıp 4 asist üreten Boey, Fransızların dikkatini çekti.

Daha önce Kamerun'dan milli davet alan Sacha Boey, beklediği müjdeye sonunda kavuştu. Boey, Fransa'nın U21 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna eklendi.

Sonunda fark edildi! Sacha Boey'e Fransa'da milli davet

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası, Gürcistan ve Romanya'nun ev sahipliğinde 21 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Sonunda fark edildi! Sacha Boey'e Fransa'da milli davet

Geçen sezon 1.15 milyon euro bedelle Fransa'nın Rennes ekibiden transfer edilen Boey, piyasa değerini 11 milyon euroya kadar çıktı. Geçtiğimiz günlerde Arsenal, Boey için 17 milyon euro teklif sundu. Sarı-Kırmızılılar, 25 milyon euro istedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Sacha Boey Spor Haberler

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