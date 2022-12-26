Son yaptığı paylaşım yenilir yutulur cinsten değil! Ahmet Çakar'a spor basınından tepki yağıyor

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, son yaptığı paylaşımla meslektaşlarından büyük tepki gördü. Spor muhabiri Salim Manav hakkında "Hayatını kaybetmiş, Allah rahmet eylesin" şeklinde asılsız bir bilgi paylaşan Çakar'a ağır cevaplar geldi. Manav, herhangi bir sağlık probleminin olmadığını açıkladı.

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın son yaptığı paylaşım bu kez meslektaşlarından tepki gördü. Çakar kişisel Twitter hesabından, Ajansspor ve Radyospor muhabiri Salim Manav için, "Salim Manav hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" paylaşımı yaptı.

ARKADAŞLARI JET HIZIYLA YALANLADI

Salim Manav'ın arkadaşları bu bilgiyi jet hızıyla yalanladı. Sporda olduğu için paylaşımı görmediğini ifade eden Salim Manav da durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ahmet Çakar ise paylaşımını silmedi. Spor basınından Çakır'ın paylaşımına çok sert cevaplar geldi. Çakar'ın hesabının ele geçirildiğine dair yorumlar da var.

İşte sosyal medyada Ahmet Çakar'a gösterilen tepkiler: