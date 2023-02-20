Son teknolojiyle yapılan Samsun'daki stattan korkutan görüntü! Zemin ikiye ayrıldı, duvarlar çatladı

145 milyon lira maliyetle inşa edilen ve 2017'de hizmete açılan Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda tribünlerin bulunduğu bazı duvarlarda çatlaklar ve zeminde açılmalar meydana geldi.

19 Haziran Pazartesi günü Türkiye ile Galler arasında oynanacak müsabakanın yeri olarak açıklanan Samsun 19 Mayıs Stadı'ndan gelen görüntüler tepkilere neden oldu.

ZEMİN AÇILDI

145 milyon lira maliyetle inşa edilen ve 2017'de hizmete açılan stadın tribünlerinde ve duvarlarının bazı bölümlerinde çatlak, zeminde ise açılmalar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunarken inceleme başlatıldı.

PAYLAŞILAN VİDEO OLAY YARATTI

145 milyon liraya yapılan statta çalışan işçinin videosu sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ

Samsun'un iç saha maçlarında oynadığı son teknoloji ürünü akıllı stat, UEFA standartlarına göre yapılmıştı. 33 bin 919 kapasiteli stadyum için 145 milyon lira harcandı.

İHALEYE 9 FİRMA KATILMIŞTI

TOKİ tarafından açık usulde yapılan ihalesi 3 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşmiş ve ihaleye dokuz firma katılmıştı. İhaleyi 125 milyonluk teklifiyle Ali Acar İnşaat kazanmış; stadyumu en geç 800 gün içerisinde teslim etmeyi taahhüt etmişti.