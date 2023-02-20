Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son teknolojiyle yapılan Samsun'daki stattan korkutan görüntü! Zemin ikiye ayrıldı, duvarlar çatladı

Spor Haberleri

Son teknolojiyle yapılan Samsun'daki stattan korkutan görüntü! Zemin ikiye ayrıldı, duvarlar çatladı

145 milyon lira maliyetle inşa edilen ve 2017'de hizmete açılan Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda tribünlerin bulunduğu bazı duvarlarda çatlaklar ve zeminde açılmalar meydana geldi.

19 Haziran Pazartesi günü Türkiye ile Galler arasında oynanacak müsabakanın yeri olarak açıklanan Samsun 19 Mayıs Stadı'ndan gelen görüntüler tepkilere neden oldu.

Son teknolojiyle yapılan Samsun'daki stattan korkutan görüntü! Zemin ikiye ayrıldı, duvarlar çatladı

145 milyon lira maliyetle inşa edilen ve 2017'de hizmete açılan stadın tribünlerinde ve duvarlarının bazı bölümlerinde çatlak, zeminde ise açılmalar meydana geldi.

Son teknolojiyle yapılan Samsun'daki stattan korkutan görüntü! Zemin ikiye ayrıldı, duvarlar çatladı

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunarken inceleme başlatıldı.

Son teknolojiyle yapılan Samsun'daki stattan korkutan görüntü! Zemin ikiye ayrıldı, duvarlar çatladı

145 milyon liraya yapılan statta çalışan işçinin videosu sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

Son teknolojiyle yapılan Samsun'daki stattan korkutan görüntü! Zemin ikiye ayrıldı, duvarlar çatladı

Samsun'un iç saha maçlarında oynadığı son teknoloji ürünü akıllı stat, UEFA standartlarına göre yapılmıştı. 33 bin 919 kapasiteli stadyum için 145 milyon lira harcandı.

TOKİ tarafından açık usulde yapılan ihalesi 3 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşmiş ve ihaleye dokuz firma katılmıştı. İhaleyi 125 milyonluk teklifiyle Ali Acar İnşaat kazanmış; stadyumu en geç 800 gün içerisinde teslim etmeyi taahhüt etmişti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Deprem Samsun Toki Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title