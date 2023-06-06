Son maçta birlik beraberlik! Sivasspor ve Kayserispor kaydeş payı yaptı
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Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Sivasspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Kayserispor kozlarını paylaştı.
BİRLİK BERABERLİK
Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sivasspor'un golünü 10. dakikada Caner Osmanpaşa, Kayserispor'un golünü ise 18'de Anthony Uzodimma kaydetti.
KAYSERİ 49, SİVASSPOR 41 PUANLA TAMAMLADI
Kayserispor 47 puanla ligi 9. sırada tamamladı. 41 puandaki Sivasspor'un ise sıralaması oynanacak diğer maçların ardından belli olacak.