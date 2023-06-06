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Son maçta birlik beraberlik! Sivasspor ve Kayserispor kaydeş payı yaptı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Sivasspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Kayserispor kozlarını paylaştı.

Son maçta birlik beraberlik! Sivasspor ve Kayserispor kaydeş payı yaptı

BİRLİK BERABERLİK

Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sivasspor'un golünü 10. dakikada Caner Osmanpaşa, Kayserispor'un golünü ise 18'de Anthony Uzodimma kaydetti.

Son maçta birlik beraberlik! Sivasspor ve Kayserispor kaydeş payı yaptı

KAYSERİ 49, SİVASSPOR 41 PUANLA TAMAMLADI

Kayserispor 47 puanla ligi 9. sırada tamamladı. 41 puandaki Sivasspor'un ise sıralaması oynanacak diğer maçların ardından belli olacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Kayserispor Sivasspor Spor Haberler

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