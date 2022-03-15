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Yıllar ona da acımamış! Alex'in veliahtı Gökay'ın son hali görenleri şaşırttı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin 2010-11 Süper Lig şampiyonluğu ve 2011-12'deki Türkiye Kupası zaferinde payı olan Gökay İravul, yaptığı paylaşımla hatırlandı. Dünyaevine gireceğini sosyal medyadan duyuran 'Alex'in veliahtı' Gökay'ın paylaşımı trendlere girdi.

Fenerbahçeliler Gökay İravul'u yıllar sonra yaptığı paylaşımla hatırladı. Aykut Kocaman döneminde altyapıdan kazandırılan Gökay, Okan Alkan'la birlikte A Takım'a girmişti.

Son halini görenler onu tanıyamadı! Alex'in veliahtı Gökay yıllar sonra yaptığı paylaşımla hatırlandı

2010-13 arasında Fenerbahçe'de rotasyon oyuncusu olan Gökay, 2010-11 şampiyonluğu ve 2011-12 Türkiye Kupası zaferinde pay sahibi olmuştu. Gökay, Alex de Souza ve Emre Belözoğlu tedrisatından özel olarak geçti. Ancak sakatlıklar ve yıldız transferlerinden sonra Anadolu takımlarına kiralık gönderildi.

Son halini görenler onu tanıyamadı! Alex'in veliahtı Gökay yıllar sonra yaptığı paylaşımla hatırlandı

Gökay İravul şimdilerde TFF 2. Lig ekibi Ergene Velimeşe'de oynuyor. Bir dönem A Milli Takım'ı zorlayan yetenekli orta saha oyuncusu, yaptığı evlilik paylaşımıyla kendini hatırlattı.

Yıllar ona da acımamış! Alex'in veliahtı Gökay'ın son hali görenleri şaşırttı

29 yaşındaki futbolcu, kısa zaman sonra dünyaevine gireceğini duyurdu. Fenerbahçeli gazetecilerin attığı yorumlardan sonra paylaşım trendlere girdi. Gökay'ın çocukluğunu hatırlayan Sarı-Lacivertli taraftarlar 29 yaşındaki futbolcuyu hatırlamakta güçlük çekti.

Son halini görenler onu tanıyamadı! Alex'in veliahtı Gökay yıllar sonra yaptığı paylaşımla hatırlandı

Haberler.com - Spor

Emre Belözoğlu, Alex De Souza, Gökay İravul, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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