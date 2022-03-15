Yıllar ona da acımamış! Alex'in veliahtı Gökay'ın son hali görenleri şaşırttı

Fenerbahçeliler Gökay İravul'u yıllar sonra yaptığı paylaşımla hatırladı. Aykut Kocaman döneminde altyapıdan kazandırılan Gökay, Okan Alkan'la birlikte A Takım'a girmişti.

ALEX VE EMRE YETİŞTİRDİ

2010-13 arasında Fenerbahçe'de rotasyon oyuncusu olan Gökay, 2010-11 şampiyonluğu ve 2011-12 Türkiye Kupası zaferinde pay sahibi olmuştu. Gökay, Alex de Souza ve Emre Belözoğlu tedrisatından özel olarak geçti. Ancak sakatlıklar ve yıldız transferlerinden sonra Anadolu takımlarına kiralık gönderildi.

TFF 2. LİG'DE

Gökay İravul şimdilerde TFF 2. Lig ekibi Ergene Velimeşe'de oynuyor. Bir dönem A Milli Takım'ı zorlayan yetenekli orta saha oyuncusu, yaptığı evlilik paylaşımıyla kendini hatırlattı.

TEBRİK YAĞDI

29 yaşındaki futbolcu, kısa zaman sonra dünyaevine gireceğini duyurdu. Fenerbahçeli gazetecilerin attığı yorumlardan sonra paylaşım trendlere girdi. Gökay'ın çocukluğunu hatırlayan Sarı-Lacivertli taraftarlar 29 yaşındaki futbolcuyu hatırlamakta güçlük çekti.

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