Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı

Galatasaray, ara transfer döneminin son gününde ezeli rakibi Beşiktaş'a transfer çalımı attı. Sarı-kırmızılılar, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ankaragücü'nün 18 yaşındaki futbolcusu Arda Ünyay kadrosuna kattı.

2.5 YILLIK İMZA ATTI

Galatasaray'dan söz konusu transfer için yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Arda Ünyay'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalanmıştır."

BONSERVİSİ 500 BİN EURO

Cimbom'un genç stoper için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. Bu transfer için Galatasaray'ın kasasından 500 bin euro çıkacağı öğrenildi.

LİNSASI DA ÇIKTI

Öte yandan sarı-kırmızılılar, 2028 yılına kadar sözleşme yaptığı Arda için TFF'ye lisans bildirimi de yaptı.

BEŞİKTAŞ DA İSTEDİ

Arda Ünyay'a Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş da talip olmuştu. Siyah-beyazlılar, genç stoperin transferi için başkent ekibiyle görüşmelere başlamış ve şartlarını sormuştu.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Arda Ünyay, bu sezon Ankaragücü formasıyla 3 ligde, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 resmi maça çıktı ve toplamda 39 dakika sahada kaldı. Arda, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.