Galatasaray'ın Zalgiris maçındaki 11'i belli oldu! Yıldız isim de kadroda

Son dakika: Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'le karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Zalgiris'le karşı karşıya geleceği mücadele Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak. 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

ANGELİNO DA KADRODA

Galatasaaray'ın yeni transferi Angelino, bu mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

ZALGIRIS, 29. RESMİ MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı.

ZALGIRIS'İN KARNESİ GÜZEL

Başkent Vilnius temsilcisi, Litvanya liginde 23 müsabakada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Zalgiris, Litvanya Süper Kupası ve Litvanya Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

STRUGA'YI ELEDİLER

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla eledi.

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray;

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo Yunus, Kerem, Barış Alper.

Zalgiris;

Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi.