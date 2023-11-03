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Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

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Son dakika: Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı Zaha'nın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yoluna namağlup devam eden Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

33. dakikada Wilfried Zaha ceza sahasının dışından yaklaşık 30 metreden inanılmaz bir gol atarak takımını öne geçiren ilk golü attı.

Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

İkinci yarının ilk anlarında sahneye yine Wilfried Zaha çıktı. Yıldız futbolcu, 51. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Icardi'nin topuk pasıyla topu boş ağlara göndermeyi başardı. Durum 2-0.

Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

54. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yere hareketlenen Kenneth Omeruo düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve farkı 1'e indirdi.

Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

57. dakikada Muslera, Mamadou Fall ile çarpışıp yerde kalmasının ardından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Muslera'nın yerine 59. dakikada Günay Güvenç oyuna dahil oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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