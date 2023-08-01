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UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup eden Fenerbahçe tur atladı

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Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Zimbru'yla deplasmanda kozlarını paylaşan Fenerbahçe, Moldova ekibini 4-0'lık skorla mağlup ederek tur atladı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 9-0'la tur atladı.

Mücadeleye tıpkı ilk maçta olduğu gibi çok baskılı başlayan ve rakibin direncini kıran Fenerbahçe, gol pozisyonlarına girmesine rağmen fırsatları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti

Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Dusan Tadic, 48'inci dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol Tadic'in Fenerbahçe'de attığı ilk gol oldu.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti

Tadic'in golü sonrası ataklarını daha da hızlandıran Fenerbahçe, 57'inci dakikada Batshuayi'nin kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti

57'de gölü bulan Batshuayi, bu kezde 59'uncu dakikada Osayi-Samuel'in yerden ortasında bir kez daha topu ağlara gönderdi.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti

Maç boyunca pozisyonlara giren İsmail Yüksek, 77'inci dakikada şahane bir gol atarak takımını 4-0 öne geçirdi. Mücadele bu skorla sona erdi.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti

Fenerbahçe bu sonuçla adını 3. Tur'a yazdırmayı başardı. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Perşembe günü oynanacak FC Differdange 03 (Lüksemburg) – NK Maribor (Slovenya) maçının galibi olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Moldova Spor Haberler Son Dakika

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