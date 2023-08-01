UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup eden Fenerbahçe tur atladı
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Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Zimbru'yla deplasmanda kozlarını paylaşan Fenerbahçe, Moldova ekibini 4-0'lık skorla mağlup ederek tur atladı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 9-0'la tur atladı.
Mücadeleye tıpkı ilk maçta olduğu gibi çok baskılı başlayan ve rakibin direncini kıran Fenerbahçe, gol pozisyonlarına girmesine rağmen fırsatları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Dusan Tadic, 48'inci dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol Tadic'in Fenerbahçe'de attığı ilk gol oldu.
Tadic'in golü sonrası ataklarını daha da hızlandıran Fenerbahçe, 57'inci dakikada Batshuayi'nin kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.
57'de gölü bulan Batshuayi, bu kezde 59'uncu dakikada Osayi-Samuel'in yerden ortasında bir kez daha topu ağlara gönderdi.
Maç boyunca pozisyonlara giren İsmail Yüksek, 77'inci dakikada şahane bir gol atarak takımını 4-0 öne geçirdi. Mücadele bu skorla sona erdi.
Fenerbahçe bu sonuçla adını 3. Tur'a yazdırmayı başardı. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Perşembe günü oynanacak FC Differdange 03 (Lüksemburg) – NK Maribor (Slovenya) maçının galibi olacak.