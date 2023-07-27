Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Tirana'yı 3-1 mağlup etti
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Son dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup etti.
Süper Lig devi Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile kozlarını paylaştı.
Maça seyircisi önünde etkili bir oyunla başlayan Beşiktaş, maçın 21'inci dakikasında Onur Bulut'un kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti.
Onur'un gölü sonrası ataklarını daha da sıkılaştıran Beşiktaş'ta 43'üncü dakikada Aboubakar'ın enfes pasıyla topla buluşan Muleka takımının ikinci gölünü attı.
İlk yarı temsilcimizin 2-0'lık üsütünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş'ta yeni transfer Jean Onana, 63'üncü dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil oldu.
Maçın 83'üncü dakikasında sağ kanattan kale ağzına yapılan yerden ortaya dokunan Kaina farkı 1'e indirdi.
Maçın uzatma anlarında genç yıldız Semih Kılıçsoy, dar açıdan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 3-1 oldu ve maç bu skorla tamamlandı.
Beşiktaş'ın sahasında 3-1 kazandığı bu karşılaşmanın rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.