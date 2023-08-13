Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yla kozlarını paylaştı. Mücadeyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

DZEKO PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, henüz 3'üncü dakikada yeni transfer Dzeko'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Dzeko'ya asisti Tadic yaptı.

YİNE DZEKO

Attığı golle daha da tempolu oynayan Fenerbahçe, bu kez Szymanskş'nin nefis pasında yine Dzekoy'la golü buldu. Durum 2-0.

ARDA FARKI 1'E İNDİRDİ

İlk yarının son anlarında Max Gradel'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte bomboş topla buluşan Arda Kızıldağ düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi.

TADIÇ PENALTI KAÇIRDI

Maçın 53'üncü dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Hakem Bitigen, Ferdi'nin ortasında Max Gradel'in elle oynadığını işaret etti. Topun başına geçen yıldız futbolcu Batuhan'ı geçemedi.