Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti
Son dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Süper Lig devi Beşiktaş sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Colley ve Rashica'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'la kozlarını paylaştı.
Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar 25. dakikada Omar Colley, şahane bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Colley'e asisti Amir Hadziahmetovic yaptı.
Bulduğu gol sonrası baskısını bir an olsun düşürmeyen Beşiktaş, yeni transferi Milot Rashica'nın golüyle 40. dakikada durumu 2-0 yaptı. Bu gol Rashica'nın Beşiktaş kariyerindeki ilk golü oldu.
Seyircisi önünde tempolu oynayan Beşiktaş, ikinci yarıda da gol yollarında etkili oldu fakat mücadele 2-0 sonuçlandı.
Takımın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, uzun süren sakatlığının ardından 88'de Gedson Fernandes'in yerine oyuna girdi.