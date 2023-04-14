Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Süper Lig'de 34 ve 35. haftanın programı açıklandı! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak

Spor Haberleri

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 34. ve 35. haftanın maç programı belli oldu. Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 34 ve 35. haftalarının programını açıkladı. 34. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

34. HAFTA

16 Mayıs Salı

17.00 Sivasspor - Kasımpaşa

20.00 Alanyaspor - Konyaspor

20.00 İstanbulspor - Galatasaray

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Başakşehir - Umraniyespor

20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor

20.00 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor

18 Mayıs Perşembe

20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

35. HAFTA

20 Mayıs Cumartesi

16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor

19.00 Kayserispor - Alanyaspor

19.00 Galatasaray - Sivasspor

21 Mayıs Pazar

16:00 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü

19.00 Antalyaspor - Başakşehir

19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

22 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

Son Dakika: Süper Lig'de 34 ve 35. haftanın programı belli oldu! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak

Son Dakika: Süper Lig'de 34 ve 35. haftanın programı belli oldu! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title