Son Dakika: Süper Lig'de 34 ve 35. haftanın programı açıklandı! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak
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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 34. ve 35. haftanın maç programı belli oldu. Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
TFF, Spor Toto Süper Lig'in 34 ve 35. haftalarının programını açıkladı. 34. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
34. HAFTA
16 Mayıs Salı
17.00 Sivasspor - Kasımpaşa
20.00 Alanyaspor - Konyaspor
20.00 İstanbulspor - Galatasaray
17 Mayıs Çarşamba:
17.00 Başakşehir - Umraniyespor
20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor
20.00 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor
18 Mayıs Perşembe
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
35. HAFTA
20 Mayıs Cumartesi
16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor
19.00 Kayserispor - Alanyaspor
19.00 Galatasaray - Sivasspor
21 Mayıs Pazar
16:00 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü
19.00 Antalyaspor - Başakşehir
19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
22 Mayıs Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük