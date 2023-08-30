Son Dakika: Molde'yi sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, adını Devler Ligi'ne yazdırdı
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Son dakika: Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Molde'yle sahasında 1-1 berabere kalarak skor avantajıyla adını Devler Ligi'ne yazdırdı.
Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Molde'yle 1-1 berabere kaldı.
Mücadeleye hızlı başlayan temsilcimiz Galatasaray, yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin penaltıdan kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçti.
Maçın 14. dakikasında Molde'de Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı. Oyunculardan birinin kafası yarılırken ikisi de sakatlanarak oyundan çıktı.
Mücadelenin 14. dakikasında iki oyuncu arasında kalan Mauro Icardi problem olmadan ayağa kalktı. Fakat Molde'de Knudtzon'un kafası yarıldı.
İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip, 65. dakikada Emil Breivik'in pasında topla buluşan Eirik Hestad'ın golüyle eşitliği yakladı. Durum 1-1.
Mücadelenin uzatma dakikalarında Angelino'nun kullandığı serbest vuruşta top savunmaya çarptı ve ağlarla buluştu. Karşılaşma bu skorla sonuçlandı.