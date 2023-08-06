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Son Dakika: Milli okçu Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu

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Son dakika: Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

YARI FİNALDE DÜNYA 1 NUMARASINI YENMİŞTİ

24 yaşındaki milli okçu, yarı finalde dünya 1 numarası Marcus D'Almeida'yı 6-3 yenmişti. Mete Gazoz finalde de Kanadalı rakibi Eric Peters'i 6-4 yendi ve kariyerinde ilk kez dünya şampionyuğu yaşadı.

Son Dakika: Milli okçu Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu

"BUGÜN BU GEZEGENDEKİ EN İYİ OKÇU BENDİM"

Şampiyonluğun ardından konuşan Mete Gazoz, "Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum. Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım." dedi.

Son Dakika: Milli okçu Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu

Haberler.com / Emre İliksiz - Spor

Mete Gazoz Spor Haberler Son Dakika

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