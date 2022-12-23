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Son Dakika: Kuralar çekildi! İşte Süper Lig devlerinin Türkiye Kupası son 16 turundaki rakipleri

Spor Haberleri

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi tamamlandı. Bu turda yer alan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Saat 11.30'da gerçekleşen kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

FENERBAHÇE'YE 1. LİG'DEN RAKİP

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, geçen sezon 1. Lig'e düşen Rizespor ile kendi sahasında karşılaşacak. Galatasaray ise Alanyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor, Ümraniyespor; Beşiktaş da Ankaragücü ile son 16 turunda deplasmanda karşılaşacak.

MAÇ TARİHLERİ

Türkiye Kupası'nda maçlar 17-18-19 Ocak 2023 tarihlerinde 'tek maç eleme sistemiyle' oynanacak. VAR sistemi ise bu turdan sonra uygulamaya konulacak.

Türkiye Kupası son 16 turunda tüm eşleşmeler şöyle:

  • Alanyaspor-Galatasaray
  • Gaziantep FK-Konyaspor
  • Sivasspor-Karacabey Belediyespor
  • Ümraniyespor-Trabzonspor
  • Fatih Karagümrük-Başakşehir
  • Antalyaspor-Kayserispor
  • Fenerbahçe-Rizespor
  • Ankaragücü-Beşiktaş

Son Dakika: Kuralar çekildi! İşte Süper Lig devlerinin Türkiye Kupası son 16 turundaki rakipleri

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Türkiye Kupası Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

Seyfettin Sucu:

Rizespor zayıf rakibini kolay geçer

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