Son Dakika: Kupa Voley finalinde VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu

Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank oldu. AXA Sigorta Kupa Voley final maçında Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'i 21-25, 25-21, 25-13, 27-29 ve 17-15 setlerle 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

8. ŞAMPİYONLUK

Sarı-Siyahlılar, Sarı-Lacivertli rakibini mağlup ederek 8. kez kupada şampiyon oldu. VakıfBank, 1995, 1997, 1998, 2013, 2014, 2018, 2021, 2022 yıllarında bu zaferi yaşamıştı.

VARGAS VE HAAK ÇEKİŞMESİ

VakıfBank'ın pasör çaprazı Isabelle Haak ve Fenerbahçeli rakibi Melissa Vargas, maç boyu kıyasıya yarıştı. Karar Seti'ne giden dev karşılaşmada Isabelle Haak bir adım öne çıktı ve takımına kupayı getirdi. Haak, 44 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Maçın MVP'si (En değerli oyuncu) Isabelle Haak seçildi.

FENERBAHÇE YİNE SONUNU GETİREMEDİ

Sarı-Lacivertliler, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında VakıfBank'ı 3-0 mağlup etmişti ancak Altın Set'te rakibine boyun eğmişti. Sarı-Lacivertliler yine final setinde sonunu getiremedi.