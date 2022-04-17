Son Dakika: Kupa Voley finalinde VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu - Haberler

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Son Dakika: Kupa Voley finalinde VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Ankara'daki finalde Fenerbahçe Opet'i 21-25, 25-21, 25-13, 27-29 ve 17-15'lik setlerle 3-2 mağlup eden Vakıfbank, Türkiye Kupası'nda üst üste ikinci, toplamda sekizinci şampiyonluğuna ulaştı.

Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank oldu. AXA Sigorta Kupa Voley final maçında Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'i 21-25, 25-21, 25-13, 27-29 ve 17-15 setlerle 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Son Dakika: Kupa Voley finalinde VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu

Sarı-Siyahlılar, Sarı-Lacivertli rakibini mağlup ederek 8. kez kupada şampiyon oldu. VakıfBank, 1995, 1997, 1998, 2013, 2014, 2018, 2021, 2022 yıllarında bu zaferi yaşamıştı.

Son Dakika: Kupa Voley finalinde VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu

VakıfBank'ın pasör çaprazı Isabelle Haak ve Fenerbahçeli rakibi Melissa Vargas, maç boyu kıyasıya yarıştı. Karar Seti'ne giden dev karşılaşmada Isabelle Haak bir adım öne çıktı ve takımına kupayı getirdi. Haak, 44 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Maçın MVP'si (En değerli oyuncu) Isabelle Haak seçildi.

Sarı-Lacivertliler, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında VakıfBank'ı 3-0 mağlup etmişti ancak Altın Set'te rakibine boyun eğmişti. Sarı-Lacivertliler yine final setinde sonunu getiremedi.

Son Dakika: Kupa Voley finalinde VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Filenin Sultanları, Vakıf Bank, Vakıfbank, Spor, Haberler

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