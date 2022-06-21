Ahmet Ağaoğlu görevi devretti! Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen toplantıda vakfın yeni başkanı seçildi. Vakfın mevcut başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada bu görevini bırakacağını ifade etmişti.

BAŞKAN ALİ KOÇ OLDU

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un vakfın genel kurulunda tek aday olarak katıldığı öğrenildi. Tek aday olduğu seçimde Ali Koç başkan olarak seçildi.

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