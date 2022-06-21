Ahmet Ağaoğlu görevi devretti! Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ali Koç oldu
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofisinde toplandı. Yeni başkanın belli olacağı toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tek aday olarak katıldı. Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu.
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen toplantıda vakfın yeni başkanı seçildi. Vakfın mevcut başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada bu görevini bırakacağını ifade etmişti.
BAŞKAN ALİ KOÇ OLDU
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un vakfın genel kurulunda tek aday olarak katıldığı öğrenildi. Tek aday olduğu seçimde Ali Koç başkan olarak seçildi.
DAHA ÖNCE BAŞKANLIK YAPAN İSİMLER
- İlhan Cavcav
- Cemal Aydın
- Özhan Canaydın
- Aziz Yıldırım
- Yıldırım Demirören
- Halil Ünal
- Göksel Gümüşdağ
- Dursun Özbek
- Fikret Orman
- Mehmet Sepil
- Ahmet Nur Çebi
- Ahmet Ağaoğlu