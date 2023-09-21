Son Dakika: Konferans Ligi'ne müthiş başlangıç! Fenerbahçe, sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland'i 3-1 mağlup etti

Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk etti. Mücadelenin kazananı 3-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk etti. Maçın kazananı 3-1'lik net skorla Fenerbahçe oldu.

CRESPO PERDEYİ AÇTI

Maçta ilk gol Miguel Crespo'dan geldi. 24. dakikada Ryan Kent'in kullandığı serbest vuruşta Crespo kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi öne geçirdi ve durum 1-0 oldu.

BATSHUAYI GERİ DÖNDÜ

Baskısını arttıran ev sahibi 31'de yıldız golcüsü Michy Batshuayi'ninkarşı karşıya pozisyonda kaydettiği golle maçta 2-0 öne geçti.

SERDAR AZİZ SAHNEDE

İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Azizle topu ağlara gönderdi ve maçta 3-0 öne geçti.

VILLADSEN FARKI 2'YE İNDİRDİ

56'da karambolde top Nordsjaellandlılarda kaldı Oliver Villadsen sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Geri kalan sürede başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler sahadan 3-1 galip ayrıldı.