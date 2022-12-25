Son Dakika: Kara Kartal deplasmanda puanı kurtardı! Beşiktaş, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı
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Son dakika: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK 71'de Figueiredo ile öne geçti. Beşiktaş'ta 86. dakikada sahneye çıkan Weghorts, takımının ilk isabetli şutu olarak kayda geçen kafa golüyle puanı kurtardı. N'Koudou'nun Kitsou'ya attığı kafa maçın önüne geçti.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Antep'te oynanan karşılaşma 1--1'lik eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmada yaşanan pozisyonlardan çok N'Koudou'nun Kitsou'ya attığı kafa konuşuldu.
25. dakikada N'Koudou ve Kitsou arasında tansiyon yükseldi. Beşiktaşlı N'Koudou, rakibine kafa attı. Hakem Atilla Karaoğlan sarı kart çıkardı. VAR'a davet edilen Karaoğlan kartın rengini değiştirmedi.
Maçta gol perdesi 71. dakikada açıldı. Savunma arkasına atılan pası yakalayıp Welinton'u geçen Figueiredo, köşeye yaptığı vuruşla Gaziantep'i öne geçirdi.
Beşiktaş'ta skoru dengeleyen golü Weghorts kaydetti. 86'da Masuaku'nun arka direği kestiği topa kafa vuruşunu yapan Weghorts, Beşiktaş'ı oyuna ortak eden golü kaydetti. Karşılaşma bu skorla tamamlandı.