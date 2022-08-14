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Son dakika haberleri | Elazığspor kaybetti, Karakoçlar kazandı

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Son dakika haberleri | Elazığspor kaybetti, Karakoçlar kazandı

Son dakika haberler... Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Elazığspor son hazırlık maçında Karaköprü Belediyespor'a yenilirken, Elazığ Karakoçan FK ikinci hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Nahçivan'ı yendi.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Elazığspor son hazırlık maçında Karaköprü Belediyespor'a yenilirken, Elazığ Karakoçan FK ikinci hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Nahçivan'ı yendi.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Elazığspor ile Elazığ Karakoçan FK, hazırlık maçları yaptı. Daha önce oynadığı iki hazırlık maçını da kazanan ES Elazığspor, son hazırlık maçında TFF 3. Lig ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'la karşılaştı. Yüksek İrtifa Sahası'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren maçı Şanlıurfa ekibi 3-1'lik skorla galip tamamladı. Son hazırlık maçından mağlup ayrılan Elazığspor'un tek golünü 40. dakikada Mesut Saray attı.

Bir diğer Elazığ ekibi Elazığ Karakoçan FK ise, ikinci hazırlık maçında Azerbaycan 2. Lig ekibi Nahçivan'la karşılaştı. Yüksek İrtifa Sahası'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazanan Elazığ Karakoçan FK oldu. Erzurum kampında ilk galibiyetini alan mavi-beyazlıların golleri 61'de Şeyhmus Abdulkadir ve 72. dakikada Furkan Yiğit'ten geldi. Elazığ ekibi son hazırlık maçını Pazarspor'la oynayacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığspor Azerbaycan Karakoçan Elazığ Spor Haberler Son Dakika

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