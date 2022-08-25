Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli iddialı Açıklaması

Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı İngiliz futbolcu Dele Alli, yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

İngiliz futbolcu, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Beşiktaş'a transfer olmanın mutluğunu yaşadığını belirterek, "İlk kez İngiltere dışında futbol oynayacağım. Dürüst olmak gerekirse geldiğim andan itibaren harika duygular hissediyorum. Buradaki tutkuyu gezip gördüğüm her yerde hissedebiliyorum. Muhteşem bir şey bu. Bir an önce çalışmalara başlayacağım için çok heyecanlıyım. Benim için yeni bir meydan okuma olacak, bunun için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Dele Alli, transferinden önce hem İngiltere'de hem de Türkiye'de futbol oynamış isimlerle görüştüğünü anlatarak, "Teknik direktörümüz Valerien Ismael ile de görüştüm. Bu zamana kadar hep olumlu izlenimler aldım. Burada olmaktan mutluyum. Taraftarların, ben gelir gelmez göstermiş oldukları enerji de oldukça etkileyiciydi." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımda 11 numaralı formayı giyeceğini vurgulayan Dele Alli, "Daha önce farklı numaralarla oynadım. Bakalım 11 numara neler getirecek. Aslında benim ilk tercihim 10, diğeri 20'ydi. Üçüncüsü de şu anki gibi 11." değerlendirmesinde bulundu,

Kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür eden İngiliz futbolcu, "Onlara, bu desteğin karşılığını antrenmanlarda çok çalışıp sahada her dakika savaşarak vereceğim. Umarım onları mutlu edebilirim ve birlikte başarılara ulaşabiliriz." şeklinde görüş belirtti.