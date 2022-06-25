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Son dakika haber! Milli judocu Nurdan Almalı, hayatını kaybetti

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Son dakika haber! Milli judocu Nurdan Almalı, hayatını kaybetti

Son dakika spor haberi... Milli judocu Nurdan Almalı, 23 yaşında vefat etti.

Milli judocu Nurdan Almalı, 23 yaşında vefat etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sivas bölgesi kadın milli takım judocularımızdan 63 kiloda ülkemizi temsil eden Nurdan Almalı'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milli judocunun kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Nurdan Almalı, 8 Haziran 2019'da Bosna Hersek'in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

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