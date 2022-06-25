Son dakika haber! Milli judocu Nurdan Almalı, hayatını kaybetti Son dakika spor haberi... Milli judocu Nurdan Almalı, 23 yaşında vefat etti. Milli judocu Nurdan Almalı, 23 yaşında vefat etti. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sivas bölgesi kadın milli takım judocularımızdan 63 kiloda ülkemizi temsil eden Nurdan Almalı'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı. Milli judocunun kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Nurdan Almalı, 8 Haziran 2019'da Bosna Hersek'in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı. AA / Fatih Çakmak - Spor Türkiye Sivas Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haber! Milli judocu Nurdan Almalı, hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.