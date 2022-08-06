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Son Dakika: Galatasaray, Lucas Torreira transferini KAP'a bildirdi

Son dakika: Galatasaray, bonservisi İngiltere temsilcisi Arsenal'de bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Arsenal'in yıldızı Lucas Torreira'yı resmen kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar transfere ilişkin KAP bildiriminde bulundu.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray, KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu kendisini İstanbul'a getiren özel jetten bir de fotoğraf paylaştı.

Son Dakika: Galatasaray, Lucas Torreira transferini KAP'a bildirdi

31 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

2018 yazında Sampdoria'dan Arsenal'e yaklaşık 31 milyon euro'ya transfer olan 26 yaşındaki orta saha, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderildi.

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Lucas Torreira Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

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