Son Dakika: Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda ev sahibi Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Belçika'yı 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYORUZ

Organizasyonda C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını namağlup son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika ile karşı karşıya geldi.

ÇEYREK FİNALDEYİZ

Başkent Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanan maçta Ay-yıldızlılarımız sevindi. Ev sahibini setlerde 3-1'lik skorla deviren Milliler, adını çeyrek finale yazdırdı.

SETLER

Takımımız, Belçika karşısında ilk seti 25-22 kazandı. Belçika ikinci sette Millilerimize 25-16 üstünlük sağladı ve setlerde durum 1-1'e geldi. Üçüncü sette yeniden vites arttıran Filenin Sultanları, 25-15'le skoru 2-1'e getirdi. Kıran kırana geçen 4. sette ise Ay-yıldızlılar, Belçika'ya karşı 32-30 üstünlük sağladı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.

RAKİP BEKLENİYOR

Filenin Sultanları çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle karşılaşacak.