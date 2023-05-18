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Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti

Spor Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in gollerini Batshuayi, Luan Peres ve Valencia kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı Trezeguet'den geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, dev maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Sarı-Lacivertliler 11. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle maçta öne geçti. Arda Güler'in pasında savunmayı atlatıp Uğurcan'la karşı karşıya kalan Michy Batshuayi, şık vuruşla topu filelerle buluşturdu.

Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti

Fenerbahçe, 58. dakikada Luan Peres'in golüyle maçta skoru 2-0'a getirdi. Zajc'ın taşıdığı topta çaprazda bekleyen Peres, tek vuruşla adeta 90'ı buldu. 71. dakikada bu kez Enner Valencia sahneye çıktı. Ekvadorlu golcü, Ferdi'nin pasını gole çevirdi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti

Trabzonspor 79. dakikada penaltı kazandı. Penaltıya Ferdi Kadıoğlu sebebiyet verdi. 80. dakikada topun başına geçen Trezeguet, penaltıda hata yapmadı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor karşısında ilk yarıda 2 net fırsattan yararlanamayan Diego Rossi'yi sert şekilde protesto etti. Uruguaylı futbolcu oyundan çıkarken de yuhalandı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti

İlk golde Batshuayi'ye asist yapan Arda Güler, takımı kusursuz yönlendirdi. Genç yetenek Trabzonspor maçında 90 dakika sahada kaldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Luan Peres Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

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