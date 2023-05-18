Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti
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Son dakika: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in gollerini Batshuayi, Luan Peres ve Valencia kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı Trezeguet'den geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, dev maçı 3-1'lik skorla kazandı.
Sarı-Lacivertliler 11. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle maçta öne geçti. Arda Güler'in pasında savunmayı atlatıp Uğurcan'la karşı karşıya kalan Michy Batshuayi, şık vuruşla topu filelerle buluşturdu.
Fenerbahçe, 58. dakikada Luan Peres'in golüyle maçta skoru 2-0'a getirdi. Zajc'ın taşıdığı topta çaprazda bekleyen Peres, tek vuruşla adeta 90'ı buldu. 71. dakikada bu kez Enner Valencia sahneye çıktı. Ekvadorlu golcü, Ferdi'nin pasını gole çevirdi.
Trabzonspor 79. dakikada penaltı kazandı. Penaltıya Ferdi Kadıoğlu sebebiyet verdi. 80. dakikada topun başına geçen Trezeguet, penaltıda hata yapmadı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı.
Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor karşısında ilk yarıda 2 net fırsattan yararlanamayan Diego Rossi'yi sert şekilde protesto etti. Uruguaylı futbolcu oyundan çıkarken de yuhalandı.
İlk golde Batshuayi'ye asist yapan Arda Güler, takımı kusursuz yönlendirdi. Genç yetenek Trabzonspor maçında 90 dakika sahada kaldı.