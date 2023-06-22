Son Dakika: Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Spor Haberleri
Son dakika: Süper Lig devi Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki futbolcu, yıllık 4.2 milyon euro maaş alacak.
Fenerbahçe, Boşnak futbolcu Edin Dzeko'yu transfer etti. Tecrübeli yıldız, sarı lacivertliler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki Dzeko sarı-lacivertlilerden yıllık 4.2 milyon euro maaş alacak.
Inter ile sözleşmesi biten dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sabah saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu resmen açıkladı.
Sarılacivertliler, Edin Dzeko'yu video ile duyurdu. Videoda konuşan Dzeko taraftarlara, "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
Fenerbahçe ile anlaşan yıldız oyuncu, sarı-lacivertli takımda 9 numaralı formayı giyecek.
Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.