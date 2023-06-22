Son Dakika: Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika: Süper Lig devi Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki futbolcu, yıllık 4.2 milyon euro maaş alacak.

Fenerbahçe, Boşnak futbolcu Edin Dzeko'yu transfer etti. Tecrübeli yıldız, sarı lacivertliler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki Dzeko sarı-lacivertlilerden yıllık 4.2 milyon euro maaş alacak.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Inter ile sözleşmesi biten dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sabah saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu resmen açıkladı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Sarılacivertliler, Edin Dzeko'yu video ile duyurdu. Videoda konuşan Dzeko taraftarlara, "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Fenerbahçe ile anlaşan yıldız oyuncu, sarı-lacivertli takımda 9 numaralı formayı giyecek.

GEÇEN SEZON 52 MAÇA ÇIKTI

Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.