Son Dakika: Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve maliyeti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve maliyeti

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Son dakika! Fenerbahçe, 2022/23 sezonu için dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Portekizli hocanın 3 milyon euro garanti ücret alacağı belirtildi.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye resmen imza attı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli hocanın sözleşme süresinin 1 yıl olduğu ve 3 milyon euro garanti ücret alacağı belirtildi.

Konuya ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak." denildi.

Son Dakika: Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve maliyeti

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Portekizli hocanın maliyetini bildiren Fenerbahçe açıklamasında, "Şirketimiz,2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve maliyeti

Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçe'yi çalıştıracak. 33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04'lük puan ortalaması yakaladı. Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.

Son Dakika: Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşme süresi ve maliyeti

Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title