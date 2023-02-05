Son Dakika: Aslan rekoru egale etti! Galatasaray, Trabzonspor'u da yenerek çılgın seriyi 12 maça çıkardı

Son dakika: Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 12. kez kazanarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar geriye düştüğü maçta sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

TRABZONSPOR'DAN TARİHE GEÇEN GOL

Trabzonspor, 13. saniyede Maxi Gomez'in attığı gol ile mücadeleye adeta 1-0 önde başladı. Aynı zamanda bu gol, bordo-mavililerin Süper Lig tarihinde Galatasaray'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. Galatasaray'dan Trabzonspor'a cevap ise gecikmedi. Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens, 18. dakikada fileleri havalandırarak skora dengeyi getirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

ICARDI, GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıda oyunun tek hakimi olan Galatasaray'da Mauro Icardi 53. dakikada penaltıdan sarı-kırmızılıları öne geçiren gole imza attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY REKORU EGALE ETTİ

Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 12. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale etti.

FENERBAHÇE İLE FARK 9 PUAN

Trabzonspor engelini de geçen lider Galatasaray, ligde 54 puana yükseldi. Böylece sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.