Son Dakika: Aslan rekoru egale etti! Galatasaray, Trabzonspor'u da yenerek çılgın seriyi 12 maça çıkardı
Spor Haberleri
Son dakika: Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 12. kez kazanarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar geriye düştüğü maçta sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Trabzonspor, 13. saniyede Maxi Gomez'in attığı gol ile mücadeleye adeta 1-0 önde başladı. Aynı zamanda bu gol, bordo-mavililerin Süper Lig tarihinde Galatasaray'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. Galatasaray'dan Trabzonspor'a cevap ise gecikmedi. Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens, 18. dakikada fileleri havalandırarak skora dengeyi getirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti.
İkinci yarıda oyunun tek hakimi olan Galatasaray'da Mauro Icardi 53. dakikada penaltıdan sarı-kırmızılıları öne geçiren gole imza attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 12. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale etti.
Trabzonspor engelini de geçen lider Galatasaray, ligde 54 puana yükseldi. Böylece sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.