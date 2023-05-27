Son Dakika: Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih oldu

Son Dakika: Almanya Bundesliga'nın son haftasında Bayern Münih, deplasmanda Köln'e konuk oldu. Bavyera ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Borussia Dortmund'u geride bırakarak üst üste 11 kez şampiyonluğa ulaştı.

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Bayern Münih deplasmanda Köln'ü 2-1 mağlup etti. Rakibi Borussia Dortmund'un puan kaybetmesini iyi değerlendiren Münih Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti. Köln'ü deplasmanda 2-1 yenen Bavyera ekibi, Dortmund'un sahasında Mainz ile 2-2 berabere kalmasının ardından üst üste 11. toplamda 33. şampiyonluğunu kazandı.

AVERAJLA GELEN ŞAMPİYONLUK

Bayern Münih'in gollerini Kingsley Coman ve Jamal Musiala kaydetti. Köln'ün tek sayısı Dejan Ljubicic'ten geldi. Bayern puanını 71 yaparak mutlu sona ulaştı. Dortmund ise 71 puanda kaldı. Bavyera ekibi ikili averajla şampiyonluğa ulaştı.

DORTMUND ALTIN TEPSİDE SUNDU

Son haftaya lider giren Dortmund, Mainz'ı yenmesi halinde şampiyon olacaktı. Haller ile 18. dakikada penaltı kaçıran Dortmund, dakika 25'e geldiğinde 2-0 geriye düştü. Taraftarlar ve futbolcular gözyaşlarını tutamadı. Bayern Münih ise Köln deplasmanında 8'de Coman'ın attığı golle öne geçti. Köln, 81'de Dejan Ljubicic'in penaltı golüyle skoru eşitledi. 89'da Jamal Musiala sahneye çıktığı ve Bayern Münih'e şampiyonluğu getiren golü kaydetti.

KALDI 3 ŞAMPİYONLUK

Bayern Münih üst üste 3 defa daha şampiyonluk yaşarsa, Avrupa liglerinde en uzun şampiyonluk serisini egale edecek. Rekor Cebelitarık ekibi Lincoln ve Letonya takımı Skonto'da. Lincolk 2002-03 ve 2015-16 arasında, Skonto ise 1991-92-2004-05 yıllarında üst üste 14 defa şampiyon oldu.

Bundesliga son 11 yıl: