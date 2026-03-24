Son bir imza kaldı! Karşıya'ya yeni stat müjdesi

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'nın yeni stadyumlarının yapımı için son imza aşamasına gelindiği açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında protokolün imzalandığı ve sürecin son aşamada olduğu belirtildi.

  • Karşıyaka Spor Kulübü için yeni stat projesinin inşaatına İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında protokol imzalandı.
  • Yeni stat süreci son imza aşamasına geldi.
  • Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi, stadın hayata geçirilmesi için bekleyen imza sürecinin hızlandırılmasını bekliyor.

TFF 3. Lig 4 Grup'ta yer alan ve iddialı kadrosuyla şampiyonluk mücadelesi veren İzmir'in en eski spor kulübü Karşıyaka'da yönetim yıllardır yapımı beklenen yeni stat konusunda müjdeli bir açıklama yaptı.

YENİ STAT İÇİN SON İMZA AŞAMASINA GELİNDİ

Stadın yapımıyla ilgili proje inşaatına talip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında protokol imzalanırken, yeşil-kırmızılı yönetim sürecin son imza aşamasında olduğunu belirtti.

''KARŞIYAKA'YA STADIN KAZANDIRILMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ''

Yönetimin açıklamasında, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay tarafından Karşıyaka Stadı için hazırlanan ortak protokol imzalanarak ilgili Bakanlığa iletilmiştir. Gerekli tüm iç süreçler ve anlaşmalar tamamlanmış olup, süreç artık yalnızca son imza aşamasına gelmiştir. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan tüm destekler talep edilmiş, üzerimize düşen tüm sorumluluklar eksiksiz yerine getirilmiştir. Gelinen bu noktada; Karşıyaka Spor Kulübü, büyük Karşıyaka taraftarı ve camiası olarak gözümüz ve kulağımız Sayın Bakanlık'tadır. Karşıyaka'nın yıllardır özlemini duyduğu stadın hayata geçirilmesi adına bekleyen imza sürecinin hızlandırılmasını camiamız adına önemle bekliyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza, bürokratlarımıza ve spor camiasının tüm paydaşlarına teşekkür ederiz. Karşıyaka'ya yakışan stadın bir an önce kazandırılması en büyük temennimizdir" ifadeleri yer aldı.

