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2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip ateş hattına yaklaşan Somaspor yarın evinde, şampiyonluk mücadelesi veren Seza Çimento Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavus Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Somaspor'da kırmızı kart cezalısı orta saha Mustafa Doğru, Elazığspor'a karşı görev yapamayacak. Somaspor haftaya 12 puanla 14'üncü sırada girerken, Elazığspor ise 27 puan topladı ve 2'nci sırada yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı