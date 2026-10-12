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Somaspor, son sıradaki Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek şok yaşadı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Somaspor, son sıradaki Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek şok yaşadı. Manisa ekibi bir maçı eksik 7 puanda kalıp 11'inci sıraya gerilerken, bu hafta evinde Aliağa Futbol'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Somaspor, son sırada bulunan Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek büyük şok yaşadı.

Borçları yüzünden sezon başında FIFA tarafından 48 puanı silinen ve TFF Lisans Kurulu'nun kestiği 3 puan silme cezası ise henüz tabloya yansıtılmayan Adana Demirspor, altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla Somaspor'a büyük sürpriz yaptı. Geçen hafta ilçede meydana gelen maden kazası nedeniyle evinde oynayacağı Sebat Spor maçı ileri bir tarihe ertelenen siyah-beyazlılar, Adana'da farklı bir yenilgi alarak tırmanışa geçemedi. Bir maçı eksik şekilde 7 puanda kalan ve 11'inci sıraya gerileyen Manisa ekibi, bu hafta evinde zirve adaylarından Aliağa Futbol ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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